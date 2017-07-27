Meteoroloji şiddetli yağış için açıklama yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da başlayan şiddetli yağışın devam edeceği uyarısında bulundu

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bugün akşam saatlerinde Marmara Bölgesi başta olmak üzere yurdun kuzeybatı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği belirtilerek, yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram), Çanakkale, Tekirdağ ve İstanbul'un batı çevrelerinde ise kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) olmasının beklendiği bildirildi. Vatandaşlar, meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. Öte yandan CNN Türk meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli, yağışın daha zayıf şekilde süreceğini ve yıldırım riskinin olduğunu belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu.