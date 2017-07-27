Ana Sayfa | TÜRKİYE 27/07/2017 16:57

Bayındır'da facia çok sayıda kiraz ağacı kül oldu

bayındır yangın

Bayındır'dan Turgutlu'ya kadar geniş bir alana yayılan yangında çok sayıda kiraz ağacı yandı

İzmir’in Bayındır ilçesine bağlı Lütuflar Mahallesi Ovacık mevkiinde geçtiğimiz gün başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Rüzgarın da etkisi ile 500 hektarlık alan yangından etkilendi. Söndürülen bölgeler, rüzgar nedeniyle yeniden alev almaya başlayınca ekipleri çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdı. Yangın, Manisa Turgutlu sınırına kadar ulaşırken, Turgutlulu bazı vatandaşların dumandan etkilenme ihtimallerine karşı dün geceyi merkezdeki yakınlarında geçirdikleri öğrenildi. Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli, “Vatandaşlar zor durumda. Burası kiraz bölgesi. Mevsim çok iyi geçti. Herkes kirazın bolluğundan, bereketinden bahsediyordu ama kiraz ağaçları kalmadı. Vatandaşın gelecek yatırımları gitti. Bir yandan vatandaşlara, bir yandan da ciğerlerimizin gitmesine üzülüyoruz. Ormanlarımız, içerisindeki canlılar gitti. Çok üzgünüz ama elimizden gelen bir şey yok. Umarız yangın bir an önce tamamen kontrol altına alınır” dedi.

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