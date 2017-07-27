Ana Sayfa | TÜRKİYE 27/07/2017 16:42

Tatil cenneti yanıyor, ekipler bölgede

marmaris yangın

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangının mangal ateşinden çıktığı öğrenildi. Yangın kontrol altına alınamıyor

Alınan son bilgiye göre bugün saat 14.45 civarında Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi Aksaran mevkiinde ormanlık alanda mangal ateşinden çıktığı iddia edilen yangın şiddetli rüzgarında da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Sık çam ağaçlarının bulunduğu bölgede devam eden yangına 2 helikopter, 10 arazöz ve 50 orman işçisiyle havadan ve karadan müdahale ediliyor.Şuana kadar 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının başlangıç noktasında güvenlik güçleri tarafından yapılan incelemede mangal ve alkol şişeleri bulunduğu öğrenildi.

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