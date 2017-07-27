Ani bastıran dolu vatandaşın hayatını felç etti

Edirne'de ani bastıran dolu ve sağanak yağış nedeniyle tarım ürünleri zarar görürken bazı otomobil ve tırların camları kırıldı

Kentin bazı bölgelerinde yaklaşık yumurta büyüklüğüne yakın olduğu görülen dolu araçların kaportalarına da ciddi hasar verdi.Sınır kapısı yolu üzerindeki ayçiçeği ve mısır tarlalarında da zarar oluştu.Kahramanmaraş'tan Almanya'ya ailesiyle dönen Ali Küpeli Kılınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, sınır kapısına yaklaştığı sırada dolu yağışının başladığını söyledi. Otomobilinin camının kırıldığını ve kaportasında ciddi hasar meydana geldiğini anlatan Kılınç, "Cam taktırdıktan sonra yolumuza devam edeceğiz. Çocuklarım arabada çok korktu." diye konuştu.