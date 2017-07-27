Serinlemek için girdikleri gölde can verdiler

Bursa'da bulunan İznik Gölüne serinlemek için giren 4 kişi suda kayboldu. Başlatılan arama çalışmalarının ardından 3 kişinin cesedi bulunurken 1 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor

Yenişehir’de yaşayan ve akraba olan Cemil Özdemir (43), eşi Aynur Özdemir (55) ile komşusu Zehra Kebapçı (26) ve Melike Kebapcı’yı (13) da yanlarına alarak İznik İlçesinde yaşayan akrabalarını ziyaret etti. Ardından 4 kişiserinlemek için Derbentaltı Mevkii’nde pikniğe gittiler. Öğle saatlerinde’Dikkat akıntı vardır. Burada göle girmek yasaktır’ yazılı tabelanın da olduğu gölün sazlık ve bataklıktan oluşan bölümüne giren Cemil Özdemir, Aynur Özdemir, Zehra Kebapçı ve Melike Kebapçı kayboldu.

Olay, kendilerinden uzun süre haber alamayan yakınlarının Jandarmaya haber vermesi sonucu ortaya çıktı. Kısa sürede belirtilen yere gelen ekipler botla yaptıkları araştırmada Cemil Özdemir, Aynur Özdemir ve Zehra Kebapçı’nın cesetlerini sudançıkartırken, Melike Kebapcı’ya ise ulaşılamadı. Gölde Melike Kebapçı’yı arama çalışmaları sürüyor.