Ana Sayfa | TÜRKİYE 27/07/2017 12:40

Bebek arabasının içinden çıkanlar şok etti

uyuşturucu operasyonu

Konya'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yakalanarak tutuklanan kişinin eşi ile kayınbiraderi bebek arabasında esrar ve ruhsatsız tabanca taşırken yakalandı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, geçtiğimiz hafta evinde büyük bölümü yakılmış 540 gram esrar bulunan ve çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan cezaevine gönderilen Gökhan K'nin eşi D.K. ile kayınbiraderi K.D'yi takibe aldı.

Bebek arabası ile yürüyen D.K. ve K.D'nin hareketlerinden şüphelenen polis, zanlıların üzerinde arama yaptı.Suç unsuruna rastlayamayan polisin bebek arabasında yaptığı aramada ise 4 kilogram esrar ile bir ruhsatsız tabanca bulundu. D.K. ve kardeşi K.D. gözaltına alındı.Polis ekiplerince, 19 Temmuz'da eve düzenlenen operasyonda büyük bölümü yakılmış 540 gram esrar ele geçirilmiş, ev sahibi Gökhan K. uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

Zanlının, 8 Temmuz'da merkez Karatay ilçesindeki Doğanlar Mahallesi'nde uyuşturucu satışının önüne geçmek için düzenlenen, "Mahallemizde uyuşturucu istemiyoruz" sloganlarının atıldığı yürüyüşe katıldığı, ayrıca mahalle muhtarlığının birinci azası olduğu belirlenmişti.

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