Ana Sayfa | TÜRKİYE 27/07/2017 12:36

Meteoroloji İstanbul için saat verdi gök gürültülü sağanak geliyor

şiddetli sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan son bilgiye göre bu akşam saatlerinde Marmara Bölgesinin batısında kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda; 'Bugün (27.07.2017 Perşembe) öğleden sonra ve akşam saatlerinde Marmara bölgesi başta olmak üzere yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kg) , Çanakkale, Tekirdağ ve İstanbul'un batı çevrelerinde kuvvetli (metrekareye 21-50 kg) olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, lokal su baskını, yerel dolu yağışı ve yıldırım düşmesi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.' ifadelerine yer verildi.

SU BASKINLARINA DİKKAT

Meteoroloji yayınladığı uyarıda ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar konusunda uyardı. Yağışların akşam ve gece saatlerinde Trakya ve İstanbul'un Trakya'ya yakın bölgeleri, Silivri, Çatalca, Büyükçekmece civarları ile Çanakkale'nin kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BEKLENEN YAĞIŞ İÇİN SAAT VERDİ

Yağışın başlangıç zamanı ve etkili olacağı bölgelerle ilgili olarak  “Bugün (27.07.2017 Perşembe) öğleden sonra ve akşam saatlerinde Marmara bölgesi başta olmak üzere yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek.” denildi.

Gök gürültülü sağanak yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kg) , Çanakkale, Tekirdağ ve İstanbul´un batı çevrelerinde kuvvetli (metrekareye 21-50 kg) olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışlar sırasında “ani sel, lokal su baskını, yerel dolu yağışı ve yıldırım düşmesi” olaylarının yaşanabileceğine dikkat çekti.

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