İstanbul'da IŞİD şüphelisi 23 kişi gözaltında

İstanbul'da terör örgütü IŞİD şüphelilerine yönelik başlatılan operasyon sonucunda 17'si yabancı uyruklu 23 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyon başlatıldı. Bu kapsamda önceden belirlenen 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları başlatıldı. Yurt dışından gelen yabancıları örgütün aktarma hücrelerinde tutan şüphelilerin adresleri tespit edildi. Hücrelerde bekletilen yabancıları savaş bölgelerine gönderdikleri değerlendirilen şüpheliler teknik ve fiziki takip yöntemiyle izlemeye alındı.

Araştırmaların tamamlanmasının ardından operasyon kararı verildi. TEM operasyon Timi ve Özel Harekat ekipleri 9 ilçede 14 adrese operasyon düzenledi. Baskınlarda 6’sı Türk 17’si yabancı uyruklu 23 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.