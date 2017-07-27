Ana Sayfa | TÜRKİYE 27/07/2017 12:26

Flaş, İran sınırından açılan ateş 22 yaşındaki gencin sonu oldu

flaş haber

Yüksekova'nın İran sınırından açılan ateş sonucunda 22 yaşındaki Kamuran Fırat yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin İran sınırında bulunan Onbaşılar Köyü Ağılcık Mezrasın’da meydana gelen olayda iddiaya göre dün akşam saatlerinde köyün İran sınırındaki yamacında Türkiye sınırında hayvanlarını almaya giden 22 yaşındaki Kamuran Fırat’a İran askerleri tarafından ateş açıldı. Saldırı sonucunda ağır yaralanan Fırat köy sakinleri tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Fırat burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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