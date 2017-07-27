Ana Sayfa | TÜRKİYE 27/07/2017 10:46

İstanbul'da sis ulaşımı felç etti

istanbul sis

İstanbul'da sabah erken saatlerde etkili olan sis deniz ulaşımını olumsuz etkiledi

İstanbul’da saat 03.00'ten itibaren Boğaz'da ve bazı bölgelerde etkili olan sis nedeniyle ulaşımda bazı aksamalar yaşandı. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler güçlükle ilerleyebildi.Yoğunlaşan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de neredeyse görünmez hale geldi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 06.00’dan itibaren Üsküdar-Beşiktaş, Üsküdar- Eminönü, Üsküdar-Karaköy, Üsküdar-Haliç, Kadıköy- Karaköy, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Beşiktaş-Adalar vapur seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.İptal edilen vapur seferleri nedeniyle Marmaray'ı kullanmaya yönelen yolcular, yoğunluk oluşturdu.

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