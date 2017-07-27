Ana Sayfa | TÜRKİYE 27/07/2017 10:41

İzmir cayır cayır yanıyor, yangın hala kontrol altına alınmadı

bayındır yangın

İzmir'in Bayındır ilçesinde çıkan yangın Manisa'nın Turgutlu ilçesine kadar ulaştı

İzmir'in Bayındır ilçesinde geçtiğimiz günlerde başlayan ve rüzgarında etkisiyle Manisa'nın Turgutlu ilçesine kadar ulaşan orman yangını geniş bir alanda etkili oluyor. Yaklaşık 40 saattir süren yangına 8 helikopter, 4 amfibi uçağı, 150 arazöz, 18 dozer ve 40 su tankeriyle müdahale ediliyor.Kızılkeçili ile Ovacık mahalleleri arasında bulunan Lütuflar mevkisindeki ormanlık alanda önceki gün çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesine rağmen Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Karaköy ve Kabaçınar mahallelerine kadar ulaştı.

Güvenlik nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan ve üzüntü yaşayan bazı vatandaşların gözyaşı döktüğü görüldü.İki mahalleyi tehdit eden yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için gerekli önlemler alınırken, mahalle sakinlerinden gönüllülerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği görüldü.Gece boyunca etkili olan yangına ekipler karadan müdahale ederken günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopterler ve amfibi uçaklar da söndürme çalışmaları için devreye alındı.Ergenli Barajı ve Gölmarmara Gölü'nden su dolumu yapan helikopter ve amfibi uçaklar, yangının kontrol altına alınması için yoğun mesai harcıyor.

Yangını söndürme çalışmaları sırasında olay yerinde bulunan  Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Zeki Temur, '''Yangında şu an kontrolü sağlamak üzereyiz. Yangının en etkili olduğu yer Kerpiçli Mahallesi civarı oldu. Yangında can kaybı yok. Tüm mahallelerin girişinde ekiplerimiz hazır bekliyor. Bugün hızlı bir şekilde müdahale ederek, yangını kontrol altına alacağız. 150 arazöz, 8 helikopter, 4 uçak ve yaklaşık 18 dozer ile müdahale ediyoruz. Şu an net bir şey söylemek için erken ama yaklaşık 500 hektar alan yandı." açıklamasını yaptı.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
ışid operasyonu

İstanbul'da IŞİD şüphelisi 23 kişi gözaltında

İstanbul'da terör örgütü IŞİD şüphelilerine yönelik başlatılan operasyon sonucunda 17'si yabancı uyruklu 23 şüpheli yakalandı

flaş haber

Flaş, İran sınırından açılan ateş 22 yaşındaki gencin sonu oldu

Yüksekova'nın İran sınırından açılan ateş sonucunda 22 yaşındaki Kamuran Fırat yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı

istanbul sis

İstanbul'da sis ulaşımı felç etti

İstanbul'da sabah erken saatlerde etkili olan sis deniz ulaşımını olumsuz etkiledi