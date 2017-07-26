Ankara'da polis tutuklu eğitimciler için toplanan gruba müdahale etti

Ankara'da açlık grevindeki tutuklu eğitimciler için toplanan gruba polis müdahale etti

Başkentte Meclisin Çankaya kapısı girişinde toplanan Türkiye Kominist Partisi (TKP) üyesi bir grup, ‘Nuriye ve Semih yalnız değildir’ pankartı açıp slogan atmaya başlayınca polisler izinsiz toplanan grubun dağılmasını istedi.

Bu sırada bölgeye çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Ancak grup dağılmayınca polis müdahale etti. TOMA’dan sıkılan tazyikli su ile uzaklaşan grup bazı kişiler gözaltına alındı. Polisin bölgedeki bekleyişi sürüyor.