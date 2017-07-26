Ana Sayfa | TÜRKİYE 26/07/2017 18:16

İzmir cayır cayır yanıyor

izmir yangın

İzmir'in Urla ve Bayındır ilçelerinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor

Bayındır'da ormanlık alanda çıkan yangına, 7 helikopter, 3 amfibi uçağı, 90 arazöz, 5 dozer ve 20 su tankeriyle müdahale ediliyor.Kızılkeçili ile Ovacık mahalleleri arasında bulunan Lütuflar mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan orman yangını, öğleden sonra  rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Yangının Lütuflar ve Kızılkeçili Mahallesi'ne çok yakın olduğu ancak ciddi bir tehdit oluşturmadığı belirtildi. Bu mahallelerde yaşayan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangında yaklaşık 300 hektarlık alanın zarar gördüğünün tahmin edildiğini belirtti.Mahalle sakinlerinden Ayşe Kavacık küçükbaş hayvan yetiştirdiğini ifade ederek, "Korkuyoruz. Evim çok yakın. Allah hepimizi korusun." dedi.

Ergenli Barajında çalışan Abdullah Atay da yangının dün öğle saatlerinde çıktığını belirterek, "Yangın söndürme çalışmalarına katılmaya geldim. Bu mahallede yaşıyorum. Daha önce de burada yangın çıkmıştı. Rüzgardan dolayı yangına müdahale etmek çok zor. Köye gelme durumunda müdahale etmeye çalışacağız." diye konuştu. 

Alınan bilgiye göre, Mersin Boğazı ile Deve Deresi mevkisi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 amfibi tipi uçak, 3 yangın söndürme helikopteri, 20 arazöz ve yer ekiplerinin yanı sıra çevre belediyelerden itfaiye araçları ve su tanklarıyla müdahale ediliyor.Öte yandan, yangında, bölgedeki rüzgar enerji santrallerinden biri de zarar gördü.

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