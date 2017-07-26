Ana Sayfa | TÜRKİYE 26/07/2017 10:36

Yurt geneli hava durumu 26 Temmuz 2017

hava durumu

Meteorolojiden alınan son bilgiye göre hava sıcaklığı doğu illerde 3 -4 derece arası artacak. Batıda ise herhangi bir değişiklik olmayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını açıkladı:

Ankara: Az bulutlu ve açık 37

İstanbul: Az bulutlu ve açık 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Bursa: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 33

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

 
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