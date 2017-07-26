Yurt geneli hava durumu 26 Temmuz 2017

Meteorolojiden alınan son bilgiye göre hava sıcaklığı doğu illerde 3 -4 derece arası artacak. Batıda ise herhangi bir değişiklik olmayacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını açıkladı:
Ankara: Az bulutlu ve açık 37
İstanbul: Az bulutlu ve açık 33
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Bursa: Az bulutlu ve açık 35
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 33
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 29
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40