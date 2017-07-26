Flaş, Bayındır’da çıkan yangın hala kontrol altına alınamadı

İzmir'in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangını itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilse de henüz kontrol altına alınamadı

Dün saat 16.00 civarında Ovacık mevkiinde Kırsal Lutüflar Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınının ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın sürekli yön değiştirmesiyle büyüyen yangın itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Yaklaşık 100 hektarlık alanda etkili olan yangını kontrol altına almak için Aydın, Muğla ve Manisa'dan gelen itfaiye ekipleri destek veriyor. Diğer yandan, İzmir Orman Müdürlüğüne bağlı 35 arazöz, 15 su tankı, 8 dozer ve çevre belediyelerden gelen su tanklarının da yangına müdahalesi devam ediyor.