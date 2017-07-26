Ana Sayfa | TÜRKİYE 26/07/2017 10:23

Flaş, Bayındır’da çıkan yangın hala kontrol altına alınamadı

bayındır orman yangını

İzmir'in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangını itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilse de henüz kontrol altına alınamadı

Dün saat 16.00 civarında Ovacık mevkiinde Kırsal Lutüflar Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınının ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın sürekli yön değiştirmesiyle büyüyen yangın itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Yaklaşık 100 hektarlık alanda etkili olan yangını kontrol altına almak için Aydın, Muğla ve Manisa'dan gelen itfaiye ekipleri destek veriyor. Diğer yandan, İzmir Orman Müdürlüğüne bağlı 35 arazöz, 15 su tankı, 8 dozer ve çevre belediyelerden gelen su tanklarının da yangına müdahalesi devam ediyor.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
istanbul patlama

İstanbul'da korkutan patlama 1 kadın ağır yaralandı

İstanbul Kağıthane'de bir evde meydana gelen doğalgaz patlamasında 1 kadın ağır yaralandı ve evde büyük oranda hasar meydana geldi

hava durumu

Yurt geneli hava durumu 26 Temmuz 2017

Meteorolojiden alınan son bilgiye göre hava sıcaklığı doğu illerde 3 -4 derece arası artacak. Batıda ise herhangi bir değişiklik olmayacak

hendek sistemi

TÜBİTAK onay verdi o sistemle deprem önceden bilinecek

TÜBİTAK, depremin zamanını gösterecek hendek’ projesine onay verdi