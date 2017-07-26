Diyarbakır İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına el bombası atıldı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından ilçe emniyet müdürlüğü binasına saldırı düzenlendi

Terör örgütü PKK tarafından Diyarbakır İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına uzun namlulu silahla ateş açıldı ve ardından el bombası atıldı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık verdiği saldırının ardından teröristler kaçtı.Teröristlerin attığı el bombasının patlamadığı saldırıda can kaybı ve yaralanan olmadı.Bomba imha ekipleri, söz konusu patlamayan el bombasını olay yerinde imha etti.Kaçan teröristleri arama çalışmaları devam ediyor.