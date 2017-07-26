Ana Sayfa | TÜRKİYE 26/07/2017 08:40

Flaş, Nusaybin'den Suriye sınırına uzanan tünel bulundu

tünel

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'nın geçen yıl çukur kazıp, barikat kurduğu ve saldırılar gerçekleştirdiği mezarlıkta tünel bulunduğu ğrenildi

Yapılan inceleme sonucunda tünelin mezarlık içerisinden geçtiği, Suriye sınırına uzandığı ve kanalizasyon hattına bağlandığı, söz konusu kanalizasyon hattının sınırdaki mayınlı bölgeye çıktığı belirlendi.Güvenlik güçleri, terör örgütünün tüneli, silah, mühimmat ve uyuşturucu ile teröristlerin geçişinde kullandığını değerlendiriyor.

Nusaybin ilçesinde 3 Kasım 2016'da Suriye'nin Kamışlı kentinde faaliyet gösteren PKK/KCK, PYD/YPG terör örgütü mensuplarınca ilçeye kadro ve malzeme aktarmak maksadıyla kazıldığı tespit edilen toplam 400 metre uzunluğunda ve sınırı 50 metre geçen tünel bulunmuştu.

 
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