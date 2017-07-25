Ana Sayfa | TÜRKİYE 25/07/2017 16:24

Genç avukatın gizem dolu ölümü

Burcu Setol Şimşek

İzmir Barosu avukatlarından 36 yaşındaki Burcu Setol Şimşek tatil için gittiği Fatsa'daki otel odasında ölü bulundu

Tatil yapmak için İzmir’den Ordu'nun Fatsa ilçesine geldiği öğrenilen evli bir çocuk annesi Burcu Setol Şimşek'den haber alamayan eşi, oteli arayıp görevilere durumu bildirdi. Otel görevileri odayı kontrol etmek için içeri girdiklerinde Şimşek'in cansız bedenini görerek durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Burcu Setol Şimşek'in öldüğünü tespit etti, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri incelemelerinin ardından Burcu Setol Şimşek'ın cansız bedenini otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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