Ana Sayfa | TÜRKİYE 25/07/2017 16:18

Büyük panik, vatandaşlar yangın çıkan AVM'den tahliye edildi

AVM yangın

Başkent Ankara'da bulunan bir AVM'nin alt katında çıkan yangın nedeniyle vatandaşlar olayın gerçekleştiği yerden tahliye edildi

Bugün saat 14:00 civarında İran Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde çıktı. Alışveriş merkezinin alt kısmında çıkan yangın sonrası alışveriş merkezinin içini dumanlar kapladı.AVM içindeki vatandaşlar hemen tahliye edilerek, durum itfaiye ekiplerine bildirildi.Olay yerine gelen ekipler, itfaiye içerisine girerek yangına müdahale etti. Çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

 
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