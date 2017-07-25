Ana Sayfa | TÜRKİYE 25/07/2017 16:10

Batsaydı facia yaşanacaktı, onlarca sığınmacı böyle kurtarıldı

kaçak göçmen

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşanan olayda batmak üzere olan yattaki 113 Suriyeli göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

Muğla'da bulunan Özden Çayı mevkisinde bir motor yatın su aldığı ve batmak üzere olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Fethiye Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti. Olay yerine ulaşan ekipler, 20 metre uzunluğundaki "Fan-Fin" adlı motor yatta 34'ü çocuk 113 Suriyeli sığınmacı olduğunu belirledi.Aşırı yük nedeniyle su alarak batmak üzere olan motor yattan, sahil güvenlik botuna bindirilen sığınmacılar, Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi. Burada meyve suyu ve kek ikram edilen sığınmacılar, sağlık kontrolünden geçirildi. Sığınmacıların işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.Motor yatın su alması nedeniyle bot ile kaçtığı anlaşılan kaptanın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
Burcu Setol Şimşek

Genç avukatın gizem dolu ölümü

İzmir Barosu avukatlarından 36 yaşındaki Burcu Setol Şimşek tatil için gittiği Fatsa'daki otel odasında ölü bulundu

AVM yangın

Büyük panik, vatandaşlar yangın çıkan AVM'den tahliye edildi

Başkent Ankara'da bulunan bir AVM'nin alt katında çıkan yangın nedeniyle vatandaşlar olayın gerçekleştiği yerden tahliye edildi

ege denizi deprem

Ege Denizinde meydana gelen şiddetli depremle ilgili flaş açıklama

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AYM), geçtiğimiz günlerde Bodrum açıklarında meydana gelen depremle ilgili incelemelerde bulundu. Açıklamada yaşanan depremin sürpriz olmadığı belirtildi