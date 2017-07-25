Kurban Bayramı ne zaman Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak

Kurban Bayramı arefesi 31 Ağustos tarihine denk geliyor. Hükümetin o günü tam gün tatil yapması ve böylece bayram tatilinin 6 gün olması bekleniyor

Kurban Bayramına sayılı günler kala yüz binlerce vatandaş tatil planı yapmaya başladı. Bayramın ilk günü 1 Eylül Cuma’ya denk geliyor. Böylece 2 Eylül Cumartesi, 3 Eylül Pazar ve 4 Eylül Pazartesi de tatile denk gelecek.31 Ağustos perşembe ise arife günü. Çarşamba günü ise 30 Ağustos Zafer Bayramı olduğundan dolayı resmi tatil.Vatandaşın ve turizmcilerin ise hükümetten beklentisi yarım gün olan arife tatilini tam güne çıkarması. Böyle olursa bayram tatili 6 güne çıkacak. Son kararı Bakanlar Kurulu verecek.