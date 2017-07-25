Yurt geneli hava durumu 25 Temmuz 2017

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son tahminlere göre yurt genelinde açık ve sıcak hava hakim
Yurdun Kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Anadolunun kuzeydoğusu ise yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde artacak. Diğer yerlerde ise bir değişiklik olmayacak. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 35
İstanbul: Az bulutlu 34
İzmir: Az bulutlu ve açık 38
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 34
Samsun: Parçalı bulutlu 29
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39