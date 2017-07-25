Ana Sayfa | TÜRKİYE 25/07/2017 10:54

Yurt geneli hava durumu 25 Temmuz 2017

hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son tahminlere göre yurt genelinde açık ve sıcak hava hakim

Yurdun Kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Anadolunun kuzeydoğusu ise yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde artacak. Diğer yerlerde ise bir değişiklik olmayacak.  Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 35

İstanbul: Az bulutlu 34

İzmir: Az bulutlu ve açık 38

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Parçalı bulutlu 29

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

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