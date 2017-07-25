Ana Sayfa | TÜRKİYE 25/07/2017 09:05

Hakkari'de son 1 haftada terör örgütüne ağır darbe

terör operasyonu

Hakkari'de 1 haftadır devam eden "Şehit Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz-1" operasyonunda 9 terörist etkisiz hale getirilirken 2 terörist de teslim oldu

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İnsansız hava aracı ve Hava Kuvvetleri destekli Şehit Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz-1 müşterek operasyonu kapsamında toplam 9 terörist etkisiz hale getirilmiş, operasyon esnasında 2 terörist ise Zap Jandarma Karakol Komutanlığına silah ve teçhizatları ile birlikte teslim olmuştur. Daha sonra yapılan arazi arama taramasında 60 adet el yapımı patlayıcı hazırlanabilecek miktarda düzenek ve malzeme, 81 milimetrelik havan nişangahı, 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet kannas keskin nişancı tüfeği, 2 adet el bombası, 6 adet şarjör ve 160 adet mühimmat ele geçirilmiştir."

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