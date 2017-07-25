Şiddetli depremde hayatını kaybeden genç adam için son görev

Ege Denizi'nde meydana gelen 6,5 şiddetindeki depremde İstanköy Adası'nda hayatını kaybeden Sinan Kurtoğlu İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

39 yaşındaki Sinan Kurtoğlu'nun cenazesi, Karşıyaka ilçesindeki baba evinde helallik alınmasının ardından Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'ne getirildi.Cenaze töreninde, baba Ali, anne Simin Kurtoğlu ile kız kardeşi Canan Dereli, taziyeleri kabul etti.Kurtoğlu'nun cenaze namazını, Beşikçioğlu Camisi İmam Hatibi Adem Uran kıldırdı.

Yaşamı boyunca oğlu Sinan'a çok iyi baktıklarını ifade eden baba Ali Kurtoğlu, "Ümit ediyorum ki şimdi de Rabbim ona çok iyi bakacak. Oğlumuzun mekanını cennet eylesin. Günahları varsa affetsin, mekanı cennet olsun. Oğlumla bir kez daha gurur duydum. Bu kadar seveni olduğunu bugün camiyi dolduranları görünce anladım." diye konuştu.

Muğla açıklarında 21 Temmuz 01.31'de meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki deprem, İstanköy Adası'nın merkezinde geniş çapta hasara neden olmuş, adada tatil için bulunan Sinan Kurtoğlu yaşamını yitirmiş, burada mahsur kalan, aralarında yaralıların da olduğu çok sayıda Türk vatandaşı, depremin ardından Bodrum'a getirilmişti.