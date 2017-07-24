Ana Sayfa | TÜRKİYE 24/07/2017 17:25

İzmir ve İstanbul'da olası bir depremde kaç kişi hayatını kaybeder

deprem haberleri

Uluslararası Mimarlık Akademisi Bölge Başkanı, Y Müh. Mimar Kentbilimci, TMMOB, AIA, RIBA Prof. Dr. Ahmet Vefik yazdı

ABD, Kaliforniya da yerleşik GEOHAZARDS INTERNATIONAL (GHI)organizasyonunun Birleşmiş Milletler Teşkilatının (UN) desteğiyle 2001 yılında tamamladığı 'Global Earthquake Safety İnitiatıve' (GESI) GLOBAL DEPREM GÜVENLIĞI GIRIŞIMI başlıklı araştırma olası depremlerde kayıp riski açısından dünya sıralamasını açıkladı.

Araştırma 6.0 RICHTER ölçeğinde bir deprem esas alınarak gerçekleştirildi. 21 şehri kapsayan listede  KATMANDU'dan sonra 2. sırayı 55.000 ölüyle ISTANBUL aldı. IZMIR, SAN SALVADOR ve MEXlCO CITY 11.500 ölü ile 7. sırayı paylaştı.

Yapılan karşılaştırmada ülke gelişmişliğinin deprem hasarını azalttığı gözlendi.

Araştırma raporu deprem riski altında bulunan Dünya kentsel nüfusunun %85 inin gelişmekte olan ülkelerde yaşadığını, ancak paradoksal olarak Dünya genelinde yürütülen deprem araştırmalarının sadece %15 inin bu bölgelere yönelik olduğunu bildiriyor. Bu durumu gelişmekte olan ülkelerdeki hızlı, plansız ve çarpık kentleşmeye bağlıyor. Etüd edilen 21 şehirde 100.000.000 u aşkın insan yaşadığını, yaklaşık 300.000 kişinin deprem nedeniyle ölüm riski altında bulunduğunu bildiriyor. Dünya üzerinde 1.000.000 nüfusu aşmış 400 şehrin yüksek deprem riski altında olduğunu ifade ediyor.

Liste hazırlanırken kullanılan 6 parametre:

a)    bina dayanıksızlığı

b)    deprem tetikli yer kaymaları

c)    deprem tetikli yangınlar

d)    arama kurtarma gücünün seviyesi

e)    yangınla savaşım gücünün yeterliliği

f)     can kurtarıcı tıbbi imkanların durumu

TÜYLER ÜRPERTEN LİSTEDE CAN KAYIPLARI

KATMANDU      69.000 ÖLÜ

ISTANBUL          55.000 ÖLÜ

DELHI               38.000 ÖLÜ

QUITO              15.000 ÖLÜ

MANILA            13.000 ÖLÜ

ISLAMABAD      12.500 ÖLÜ

IZMIR               11.500 ÖLÜ

SAN SALVADOR 11.500 ÖLÜ

MEXICO CITY    11.500 ÖLÜ

JAKARTA           11.000 ÖLÜ

Bundan 2 yıl önce Katmandu ve Nepal'de meydana gelen depremde ciddi can ve mal kaybı oldu. Sıra İstanbul'a geldi. Beklenen büyük Marmara Depremi'nin yanı sıra Ege Bölgesi de adeta pimi çekilmiş bir bomba.

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