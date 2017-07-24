Büyük risk listesi açıklandı, İzmir ve İstanbul da var

Uluslararası Mimarlık Akademisi Bölge Başkanı, Y Müh. Mimar Kentbilimci, TMMOB, AIA, RIBA Prof. Dr. Ahmet Vefik, BM Teşkilatının desteğiyle 16 yıl önce tamamladığı ' GLOBAL DEPREM GÜVENLİĞİ GİRİŞİMİ' başlıklı araştırması ile olası depremlerde görülebilecek kayıpları sıralama yaparak açıkladı

ABD, Kaliforniya da yerleşik GEOHAZARDS INTERNATIONAL (GHI)organizasyonunun Birleşmiş Milletler Teşkilatının (UN) desteğiyle 2001 yılında tamamladığı 'Global Earthquake Safety İnitiatıve' (GESI) GLOBAL DEPREM GÜVENLIĞI GIRIŞIMI başlıklı araştırma olası depremlerde kayıp riski açısından dünya sıralamasını açıkladı.

Araştırma 6.0 RICHTER ölçeğinde bir deprem esas alınarak gerçekleştirildi. 21 şehri kapsayan listede KATMANDU dan sonra 2. sırayı 55.000 ölüyle ISTANBUL aldı. IZMIR, SAN SALVADOR ve MEXlCO CITY 11.500 ölü ile 7. sırayı paylaştı.

Yapılan karşılaştırmada ülke gelişmişliğinin deprem hasarını azalttığı gözlendi.

Araştırma raporu deprem riski altında bulunan Dünya kentsel nüfusunun %85 inin gelişmekte olan ülkelerde yaşadığını, ancak paradoksal olarak Dünya genelinde yürütülen deprem araştırmalarının sadece %15 inin bu bölgelere yönelik olduğunu bildiriyor. Bu durumu gelişmekte olan ülkelerdeki hızlı, plansız ve çarpık kentleşmeye bağlıyor. Etüd edilen 21 şehirde 100.000.000 u aşkın insan yaşadığını, yaklaşık 300.000 kişinin deprem nedeniyle ölüm riski altında bulunduğunu bildiriyor. Dünya üzerinde 1.000.000 nüfusu aşmış 400 şehrin yüksek deprem riski altında olduğunu ifade ediyor.

Listenin hazırlanmasında 6 parametre kullanıldığı rapor ediliyor:

a) bina dayanıksızlığı

b) deprem tetikli yer kaymaları

c) deprem tetikli yangınlar

d) arama kurtarma gücünün seviyesi

e) yangınla savaşım gücünün yeterliliği

f) can kurtarıcı tıbbi imkanların durumu

Kan donduran listede ilk 10:

KATMANDU 69.000 ÖLÜ

ISTANBUL 55.000 ÖLÜ

DELHI 38.000 ÖLÜ

QUITO 15.000 ÖLÜ

MANILA 13.000 ÖLÜ

ISLAMABAD 12.500 ÖLÜ

IZMIR 11.500 ÖLÜ

SAN SALVADOR 11.500 ÖLÜ

MEXICO CITY 11.500 ÖLÜ

JAKARTA 11.000 ÖLÜ

Nitekim 2015 de Katmandu, Nepal de ağır bir deprem, ciddi can ve mal kaybı oldu. Sıra Istanbul a geldi. Marmara Depremi ne odaklandığımız için Ege yi unuttuk. Ege de büyük risk var, pimi çekilmiş bomba…