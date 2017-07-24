Siirt'te teröristler askeri araca saldırdı, 1 asker şehit

Siirt'in Baykan ilçesinde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırı sonucunda bir asker şehit oldu, bir asker ve bir güvenlik korucusu yaralandı

Çukurca köyündeki jandarma karakolundan çıkış yapan, güvenlik güçlerinin bulunduğu araca teröristlerce saldırı düzenlendi.Saldırıda araçta bulunan bir asker olay yerinde şehit düştü, bir asker ve bir güvenlik korucusu yaralandı.Yaralılar, Siirt Devlet Hastanesine tedavi altına alındı.Teröristlerin yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.