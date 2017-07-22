Ana Sayfa | TÜRKİYE 22/07/2017 12:00

Kos'taki vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi

kos

Muğla açıklarında meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin ardından Bodrum'da hayat normale dönse de Kos'taki vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi

Kos'ta birçok ada sakini ve turist, gece evlerine giremedi ve sokaklarda sabahladı. 5 büyüklüğündeki artçı şokla birlikte paniğin daha da büyüdüğü adada birçok kişi çadır kurdu, bazıları da şezlonglarda uyudu.Bölgeden yayınlanan fotoğraflarda vatandaşların şezlonglarda sabahladığı görülüyor.

İki gecedir oğlu ve köpeğiyle evinin yakınlarındaki parkta uyuyan Iota Papa, "Binada büyük bir hasar yok. Ama yine de ne zamana kadar burada kalırım bilmiyorum. Televizyonlarda büyük artçıların olabileceğini duyuyoruz. Her sarsıntıda o anı tekrar yaşıyorum" şeklinde konuştu.

 

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