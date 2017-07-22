Ana Sayfa | TÜRKİYE 22/07/2017 11:45

Ege ve Akdeniz'de dev operasyon 346 kişi yakalandı

yabancı uyruklu

Ege ve Akdeniz'de son 1 haftada yapılan operasyonlarda 346 yabancı uyruklu yakalandı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı , Akdeniz ve Ege Denizi'nde kaçak geçişlerin önlenmesine yönelik çalışmalara devam ediyor.Bu faaliyetler kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı kara ve deniz unsurlarınca, 14-21 Temmuz'da Akdeniz, Güney ve Kuzey Ege Grup Komutanlığının sorumluluk sahasındaki 8 olayda 346 yabancı uyruklu yakalandı, bir göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

Diğer yandan, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan Kaş bölgesindeki bir olayda, karada tespit edilen 26 yabancı uyruklu kurtarıldı.Düzensiz göçün engellenmesine yönelik faaliyetlerde 2 arama kurtarma gemisi, 51 sahil güvenlik botu, 12 Sahil Güvenlik ve Emniyet Timi (SAGET), 5 Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK) ile 34 kontrol botundan oluşan yüzer unsurlarca bin 867 saat seyir yapıldı.

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