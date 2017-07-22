Ana Sayfa | TÜRKİYE 22/07/2017 09:29

Manisa'da dereler taştı sokaklar göle döndü

sağanak yağış

Manisanın Selendi ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı

Selendi'de gün boyunca etkili olan ve akşam saatlerinden itibaren şiddetini artıran sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Dolu yağışının da etkili olduğu ilçede şehir merkezinden geçen derelerin taşması sonucu bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.Suların yükselmesi nedeniyle ilçedeki bazı araçlar da sokaklarda sürüklendi.Yağışın kesilmesinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi İtfaiye Amirliği ekiplerinin su tahliye ve temizlik çalışmasına başladığı bildirildi.

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