Başkent için uyarı gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Başkent Ankara'da bugün öğleden sonra şiddetli yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimleri, Bolu'nun güney çevreleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi, Hatay'ın kuzey ve kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İL İL HAVA DURUMU
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 32
İzmir: Az bulutlu 34
Adana: Parçalı ve az bulutlu 35
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Samsun: Parçalı bulutlu 28
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 26
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 43