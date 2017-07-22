Bodrum'dan dönüşün fiyatı cep yakıyor

Bodrum'da art arda meydana gelen depremlerin ardından tatillerini yarıda kesen tatilciler havalimanında yoğunluğa neden oldu. Dönüş biletlerinin fiyatı 650 liraya kadar satılıyor

Deprem nedeniyle tatillerini yarıda keserek artçılarla sarsılmaya devam eden Bodrum'dan ayrılan yerli turistin yoğun talebi nedeniyle, Bodrum'dan İstanbul'a THY'nin sadece saat 18.40 seferindeki business sınıfında yer kaldı. Bilet fiyatı 511 lira oldu. Onur Air'in sadece saat 22.45 uçağında bulunan yerin fiyatı ise 342 lira. Pegasus Havayolları'nın Bodrum-İstanbul Sabiha Gökçen uçuşlarında da yer yok. Atlasglobal'in Bodrum-İstanbul uçuşunda ise sadece saat 19.20 uçağında kalan business sınıfındaki yerin bilet fiyatı ise 637 TL.

DEPREM TURİZMİ VURDU

Tatil için Bodrum'u tercih eden yerli ve yabancı turistler, depremin meydana geldiği geceyi dışarda geçirirken, sabah saatlerinde ise ilçeyi terk etmeye başladı. Rezervasyonların iptal edilmesiyle birlikte de, ilçedeki otelciler maddi kayba uğradı.