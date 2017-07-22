PKK'ya yönelik operasyonda öyle şeyler ele geçirildi ki

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütüne yönelik devam eden operasyon kapsamında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Operasyonda, teröristler tarafından 30 Haziran'da yağmalanan bir adet araç bulundu, mayın/el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 1,2 ton amonyum nitrat, teröristlere ait 2 sırt çantası, 25 el bombası, 9 büyük boy araç telsizi, 6 el telsizi, 150 elektrikli fünye, 12 takım terörist kıyafeti, 2 uyku tulumu, 7 panço, 17 battaniye, 15 takım kar kıyafeti, 20 metrekare branda, 10 büyük tüp, 10 küçük tüp, 500 orta boy pil, 15 kilogram bulgur, 20 kilogram pirinç, 250 örgütsel kitap ele geçirildi.Operasyonlarda ayrıca 23 bin kök Hint keneviri, 205 kilogram toz esrar bulundu.