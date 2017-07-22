Alaçatı'da 240 liraya satılan hamburger için müşteriler sıraya giriyor

Turizm cenneti Çeşme'nin Alaçatı beldesinde bulunan bir beachte 240 liraya satılan hamburger duyanları şaşkına çeviriyor

İşletmeciliğini Fatih Alkan'ın yaptığı Alaçatı'daki beachte bir tek hamburgerin fiyatını duyanlar şaşkınlık yaşıyor. Yurt dışından getirilen zengin içeriği sebebiyle fiyatın tavan yaptığı işletmede, özel yapım hamburger 240 TL’ye satılıyor. Türkiye’nin en pahalı hamburgerini Zio Beach içinde işlettikleri restoranda satışa sunan İşletme Sahibi Fatih Alkan, hamburgerin ekmeği dışındaki tüm iç malzemelerinin yurt dışından getirildiğini belirtti.

HAMBURGER NEDEN BU KADAR PAHALI

Pahalı olmasının sebebinin ise zengin içeriği olduğunu kaydeden Alkan, “İstakozu yurt dışında ithal ediyoruz. Bir kiloluk istakozun içinden elde edile 250 gram etin tamamını burgerın içinde kullanıyoruz. Ayrıca kendi işlediğimiz özel bir et ile trüf mantarı var. Bununla beraber bir özel sos yapıyoruz. En son içine de havyar ekleyip tamamlıyoruz. 240 liralık hamburger aslında sadece bir hamburger değil, içinde sadece etten oluşan bir burger değil. İçinde istakoz olduğu için bu fiyatı buluyor. Bir kiloluk istakozun alım maliyeti belli. Biz bunu müşteriye aktarınca anlayışla karşılıyor. Türkiye’de şu anda bizden başka hiçbir yerde yok. Yurt dışındaki muadiller kadar hatta onlardan daha iyi yaptığımızı iddia edebilirim” dedi.

HAMBURGER 8 SAATTE HAZIRLANIYOR

Hamburgerin ön hazırlık aşamasının 8 saat olduğunu, müşteriye servis edilmesinin ise 40 dakika içinde yapıldığını belirten Fatih Alkan, donuk ürün kullanmadıklarını, havuzlardan canlı olarak çıkartılan istakozların kullanıldığını dile getirdi.

FİYATI GÖRENLER ADETA ŞOK GEÇİRİYOR

Hamburgerin fiyatını görenlerin şaşkınlık yaşadığını ve hemen meraktan sorduklarını ifade eden Alkan, “Tabiî ki müşterilerimiz 240 lirayı görünce şaşırıyor. Çok merak eden olursa hatta biz ikram ediyoruz. İlla bu rakamı ödemesine gerek yok. Herkesin ulaşabileceği bir şey olması lazım. İçindeki malzemeyi izah edince kanaat getirip, ‘Bu fiyat buna uygun' diyorlar. Talep çok iyi, insanlar bunu denemek istiyor. Tabi ki her gün yenecek bir ürün değil. Özellikle yurt dışına giden, Yunanistan’a giden kişiler buraya gelip çok beğendiklerini söylüyorlar” ifadelerini kullandı.

LOBSTER BURGER İÇERİĞİ

Lobster Burger: Fransız tereyağıyla hazırlanan hamburger ekmeği içine ıstakoz eti, İngiliz chedar peyniri ve havyar konularak servis ediliyor. İtalyan trüf mantarından hazırlanan özel sos ekleniyor. Yanındaki patates kızartması ise ördek yağında hazırlanıyor.