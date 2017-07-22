Ana Sayfa | TÜRKİYE 22/07/2017 08:24

O ilde dev operasyon, çok sayıda terör şüphelisi gözaltında

terör örgütü operasyon

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Pervari ilçesinde başlayan operasyon kapsamında 36 kişi gözaltına alındı

Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde yürütülen "Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker Operasyonu-01" kapsamında sağ olarak ele geçirilen örgüt mensuplarının teşhis ve tespitleri sonucunda terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle İl Jandarma Komutanlığınca 53 kişiye yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.Operasyon kapsamında 36 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, firari olan 17 kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 4 av tüfeği, kuru sıkı tabanca, ruhsatlı tabanca, 34 cep telefonu, bilgisayar, dürbün, tahtadan yapılma ucunda bez bulunan harbi, 14 CD, bilgisayar kasası, terör örgütü PKK'yı simgeleyen flama görünümlü bez parçası ele geçirildiği kaydedildi.

 
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