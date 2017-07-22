Ana Sayfa | TÜRKİYE 22/07/2017 07:52

Depremin vurduğu Bodrum'da hayat normale döndü

bodrum haberleri

Ege Denizinde önceki akşam başlayan şiddetli depremler büyük artçılarla devam etse de Bodrum'da hayat kısa süre içinde normale döndü

Bodrum'daki tatılciler, Halikarnas İskelesi, Kale Caddesi, Barlar Sokağı, Gümbet Mahallesi'nde yoğunluk oluşturdu. Bazı tatilciler deniz kenarında restoran ve kafelerde otururken bazıları da caddelerde alışveriş yaptı.Yerli ve yabancı turistlerin, günlük tatillerine neşeli bir şekilde devam ettikleri görüldü. Kumbahçe Mahallesi'nde ise bir çift, sokak düğünüyle dünya evine girdi. Davetliler düğünde canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Tatil için geldiği Bodrum'un Kale Caddesi'nde arkadaşlarıyla sohbet eden spor yorumcusu Erman Toroğlu, depremin olduğu anda kendisinin de Bodrum'da olduğunu söyledi.  Toroğlu, "İnsanlar 'Ben gideyim' diyor. Gidersin, trafik kazasında ölürsün. İstanköy'de de deprem oldu burada da. İstanköy'de bugün iskeleye yanaşamıyorsun ama Bodrum'da limana gemiler yanaşıyor. Demek ki burada bazı şeyler zamanında iyi yapılmış." dedi.Toroğlu, birçok kez İstanköy'e gittiğini, onların binalarında çatlak olduğunu, Bodrum'daki binalarda ise bir hasar olmadığını vurguladı.

Olayın çok fazla abartıldığını savunan Toroğlu, "Benim de canım kıymetli ama ben buradayım. Bodrum'da hayata devam ediyorum. Her şey çok güzel. Niye buradan gideyim ki? İstanbul'a ya da Ankara'ya gitsem deprem olmayacağının garantisi mi var?" diye konuştu.

Kale Caddesi esnaflarından Hacı Kayabakan da depremde can kaybı yaşanmamasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Bodrum caddelerinde yoğunluğun devam ettiğini vurgulayan Kayabakan, insanların Bodrum'u terk ettiği yönünde çıkan haberlerin asılsız olduğunu, tatilcilerin mutlu bir şekilde tatillerini sürdürdüğünü dile getirdi.

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