Ana Sayfa | TÜRKİYE 21/07/2017 20:26

Son dakika, Ege Denizi 5,0 şiddetindeki depremle sallandı

son depremler

AFAD tarafından alınan son bilgiye göre Bodrum'da 5,0 şiddetinde deprem meydana geldi

Ege Denizinde dün gece saat 01.30 civarında meydana gelen 6,6 siddetindeki depremin ardından bugün Bodrum'da, 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

 

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