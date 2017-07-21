Son dakika, Ege Denizi 5,0 şiddetindeki depremle sallandı

AFAD tarafından alınan son bilgiye göre Bodrum'da 5,0 şiddetinde deprem meydana geldi
Ege Denizinde dün gece saat 01.30 civarında meydana gelen 6,6 siddetindeki depremin ardından bugün Bodrum'da, 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Ege Denizinde dün gece saat 01.30 civarında meydana gelen 6,6 siddetindeki depremin ardından bugün Bodrum'da, 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Tunceli'de teröristlerce katledilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ı anmak amacıyla CHP tarafından teröre lanet yürüyüşü düzenleniyor
Dün gece meydana gelen depreme İstanköy'de yakalanan 180 Türk vatandaşı Bodrum'a getirildi
Alanya'da tatil yapan Rus kadın turist boğulma tehlikesi geçirdi