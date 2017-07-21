CHP'nin teröre lanet yürüyüşü başladı

Tunceli'de teröristlerce katledilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ı anmak amacıyla CHP tarafından teröre lanet yürüyüşü düzenleniyor

Yürüyüş başlamadan önce CHP'nin parti otobüsü üzerinden "Artık bu topraklarda gözyaşı olmasın, huzur barış olsun" sloganıyla halk yürüyüşe davet edildi.İl merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan çok sayıda kişi, ellerinde şehit öğretmen Yılmaz'ın fotoğrafı üzerinde "sen bizim şehidimiz ve onurumuzsun" yazılı posterler ile Türk bayrakları ve karanfillerle yürüyüşe geçti.

Yürüyüşe Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem ile Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, CHP Grup Başkan Vekili Levent gök, Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, Yalova Milletvekili Muharrem İnce, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Trabzon Milletvekili Haluk Pekşan, İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi, Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, CHP Tunceli İl Başkanı Rıza Güder, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş'in yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.