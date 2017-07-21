Ana Sayfa | TÜRKİYE 21/07/2017 20:21

CHP'nin teröre lanet yürüyüşü başladı

teröre lanet yürüyüşü

Tunceli'de teröristlerce katledilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ı anmak amacıyla CHP tarafından teröre lanet yürüyüşü düzenleniyor

Yürüyüş başlamadan önce CHP'nin parti otobüsü üzerinden "Artık bu topraklarda gözyaşı olmasın, huzur barış olsun" sloganıyla halk yürüyüşe davet edildi.İl merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan çok sayıda kişi, ellerinde şehit öğretmen Yılmaz'ın fotoğrafı üzerinde "sen bizim şehidimiz ve onurumuzsun" yazılı posterler ile Türk bayrakları ve karanfillerle yürüyüşe geçti.

Yürüyüşe Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem ile Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, CHP Grup Başkan Vekili Levent gök, Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, Yalova Milletvekili Muharrem İnce, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Trabzon Milletvekili Haluk Pekşan, İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi, Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, CHP Tunceli İl Başkanı Rıza Güder, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş'in yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
son depremler

Son dakika, Ege Denizi 5,0 şiddetindeki depremle sallandı

AFAD tarafından alınan son bilgiye göre Bodrum'da 5,0 şiddetinde deprem meydana geldi

istanköy

Depreme İstanköy'de yakalanan 180 Türk vatandaşı Bodrum'a getirildi

Dün gece meydana gelen depreme İstanköy'de yakalanan 180 Türk vatandaşı Bodrum'a getirildi

rus kadın turist

Rus kadın turist feci şekilde can veriyordu

Alanya'da tatil yapan Rus kadın turist boğulma tehlikesi geçirdi