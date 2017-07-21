Dün gece meydana gelen depreme İstanköy'de yakalanan 180 Türk vatandaşı Bodrum'a getirildi

Feribottan inen yolcuları ilk olarak 112 Acil Servis ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) karşıladı. Deprem anında panikle kaçarken bacağından yaralanan ve yürümekte zorlanan 1 kadın yolcu, tekerlekli sandalye ile pasaport kontrol noktasına kadar götürüldü.

'SABAH OLDUĞUNDA DEPREMİN ŞİDDETİNİ GÖRDÜK'

Depreme İstanköy Adası’nda uykuda yakalandıklarını belirten yolculardan Gülşah Gökçe, "Sarsıntıyla çok korktuk. Kaldığımız oteldeki görevliler çok soğukkanlıydı. Bize hiçbir şeyi yansıtmadılar. Biz sabah olduğunda olayın gerçek boyutlarını görmüş olduk. Bize, "Endişe edecek bir şey yok. Yıkım ve can kaybı yok’ demişlerdi. Bahçede bizi ağırladılar ama sabah olduğunda her şey çok kötüydü. Çok sık artçı depremler oldu. 17 Ağustos 1999’daki 7.4 büyüklüğündeki depremi de İstanbul’da yaşamıştım. O depremden çok daha fazla sallandığımızı hissettim. Belki çok yakın olduğumuz için diye düşünüyorum. Ürkütücüydü" açıklamasını yaptı.