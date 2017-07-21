Ana Sayfa | TÜRKİYE 21/07/2017 19:13

Rus kadın turist feci şekilde can veriyordu

rus kadın turist

Alanya'da tatil yapan Rus kadın turist boğulma tehlikesi geçirdi

Bu öğlen saatlerinde Keykubat Plajı’nda meydana gelen olayda, tatil için eşiyle beraber Antalya'nın Alanya ilçesine gelen Rus uyruklu 24 yaşındaki Cristina Avilo, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra suda batıp çıkmaya başlayan Avilo, vatandaşlar tarafından kurtarılarak, kumsala çıkartıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından Rus turisti ambulansla hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Avilo’nun hayati tehlikesinin olmadığı ve sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

 
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