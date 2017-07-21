Ana Sayfa | TÜRKİYE 21/07/2017 18:55

Dışişleri Bakanlığından İsrail'e çağrı

Dışişleri Bakanlığı

Kudüs'te bugün Cuma namazından sonra cemaate yönelik düzenlenen saldırının ardından Dışişleri Bakanlığı İsrail'e çağrıda bulundu

İşte Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan o açıklama, ''Bugün Kudüs’te Harem-i Şerif’te bir kez daha Cuma namazının kılınamamasından; ayrıca yaşanan olaylarda iki ölü ve onlarca yaralı olmasından derin üzüntü ve endişe duyuyoruz.İsrail’in 1967’den bu yana işgal altında tutmakta olduğu Doğu Kudüs’teki Harem-i Şerif’in kutsiyetine ve tarihi statüsüne saygı göstermesi insani ve hukuki bir yükümlülüktür. Müslümanların en kutsal ibadethanelerinden biri olan Harem-i Şerif’in girişlerine konulan dedektörler dahil tüm kısıtlamaların derhal kaldırılması ve biran önce statükoya geri dönülmesi yönünde uluslararası toplumun yaptığı çağrılara İsrail’in kulak vermesi beklenmektedir. Sükunetin sağlanabilmesi bakımından bu elzemdir" ifadelerine yer verildi.

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