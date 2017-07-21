Büyük depremde can veren Türk vatandaşının kimliği belli oldu

Ege Denizi açıklarında meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerden birinin Türkiye vatandaşı Sinan Kurtoğlu olduğu öğrenildi

Gece yarısı meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem sonucu İstanköy'de 2 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden iki kişiden birinin Türkiye vatandaşı Sinan Kurtoğlu olduğu bildirildi. Minare yıkıldığı sırada caminin yanındaki kafeteryada oturan 39 yaşındaki Kurtoğlu İsveç uyruklu bir turist enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

GENÇ ADAMIN ACI HABERİ AİLESİNE ULAŞTI

39 yaşındaki Sinan Kurtoğlu'nun acı haberi, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki ailesini ulaştı. Üç arkadaşıyla tatile giden İzmirli Kurtoğlu'nun, Karşıyaka Bostanlı'da kafe işlettiği belirtildi. Tatilde depreme yakalanıp yaşamını yitiren Kurtoğlu'nun kardeşi Canan, annesi Simin ve babası Ali Kurtoğlu, aldıkları acı haber üzerine Bodrum'a doğru yola çıktı. Acılı ailenin Bodrum'dan, cenazeyi almak için İstanköy'e geçecekleri öğrenildi.