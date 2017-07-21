'Eğer deprem öğle saatlerinde olsaydı denizden ceset toplardık'

Beyaz TV kanalında yayınlanan 'Beyaz Gazete' adlı programa bağlanan deprem uzmanı Prof. Övgün Ahmet Ercan, Ege açıklarında meydana gelen depreme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu

Dün gece meydana gelen depremin gündüz saatlerinde olması halinde felaket yaşanacağını belirten Prof. Övgün Ahmet Ercan, "Deprem sonrası Gökova Körfezi 1-1.5 metre göçtü. Bu göçüntü sırasında deniz dalgaları kıyıya vurdu. Kıyı kesiminde sandalları devirdi. Milyonlarca tonluk bir güçten bahsediyoruz. Deprem öğlen saatlerinde olsa şimdi denizden teknelerle ceset topluyor olacaktık" açıklamasında bulundu.

"Bu deprem, Marmara Depremini tetikler mi?" sorusuna da cevap veren Ercan, "Asla tetiklemez. Hiçbir ilgisi yok. Gökova Körfezi'ndeki deprem bir çöküntü depremi. Marmara Bölgesi fayları ise Kuzey Anadolu faylarıyla bağlantılı. İlgisi yok" şeklinde konuştu.