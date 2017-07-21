Ana Sayfa | TÜRKİYE 21/07/2017 18:02

Kos'ta kan donduran görüntüler, limanın zemini çatladı

ege denizi deprem

Dün gece yarısı Ege açıklarında meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde biri Türk vatandaşı olmak üzere iki kişi hayatını kaybetti

Dün gece 01.33 civarında Ege Denizi açıklarında meydana gelen depremde Yunanistan'ın İstanköy Adası'nda (Kos) 2 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi yaralandı. AFP tarafından yayınlanan fotoğraflarda limanın zeminindeki çatlaklar korkuttu.

Şiddetli depremin adada bir çok binaya ve limana zarar verdi. Kos'taki limanın girişinde bulunan 14. yüzyıldan kalma eski bir cami de hasar gören binalar arasında yer aldı.

 
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