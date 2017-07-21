Ana Sayfa | TÜRKİYE 21/07/2017 17:44

THY Bodrum'daki vatandaşlar için ek sefer koydu

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Türk Hava Yolları (THY), dün gece Muğla açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle tatil beldelerinden ayrılmak isteyen vatandaşlar için ek bir sefer koydu

Türk Hava Yolları (THY), tatil beldelerinde de hissedilen deprem nedeniyle saat 19.00'da İstanbul'dan Bodrum'a düzenlediği ek seferle bölgeden ayrılmak isteyenleri İstanbul'a getirecek.THY ayrıca, gece yapılması planlanan TK 2526 sefer sayılı uçuşun, yolcu kapasitesini arttırma yoluna gitti. Söz konusu uçak da saat 00.05'de Bodrum'dan İstanbul'a hareket edecek.

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