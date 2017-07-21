Ana Sayfa | TÜRKİYE 21/07/2017 15:54

Büyük depremin ardından yüzlerce vatandaş hastaneye koştu

bodrum hastane

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Muğla açıklarında meydana gelen depremin ardından hastaneye giden vatandaşların yanına giderek inceleme yaptı

Bakan Ahmet Demircan yaptığı incelemenin ardından, "Depremden zarar gördüğünü söyleyen 358 vatandaşımızın müracaatı oldu. Müracaat eden vatandaşlarımızın 272 tanesini ambulanslarla hastaneye ulaştırdık. Diğerleri ise kendi imkanları ile geldiler. Gelen, müracaat eden kişiler arasında 25 vatandaşımız, kazazedemiz var. Bunlardan 3 tanesinin bel ve omurgada kırığı var. Aynı şekilde ayak kemiğinde kırık olan var. Ciddi bir yaralanması olan vatandaşımız yok. Gerekli müdahaleler yapıldı, takibi yapılıyor." açıklamasını yaptı.

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