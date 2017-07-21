Kandilli Rasathanesinden deprem açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Muğla açıklarında meydana gelen depremin şiddetini 6,6 olarak açıkladı

İstanbul'da gazetecilere açıklama yapan Haluk Özener, depremin ardından 160 civarında artçı sarsıntı meydana geldiğini, bunların en büyüğünün 4.8 büyüklüğünde olduğunu söyledi.

Depremde can kaybı olmadığını, 80 kişinin ise yaralandığını belirten Özener, "Tsunami Bodrum liman içindeki istasyonda maksimun 13 cm olarak ölçüldü" dedi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da deprem sonrası 358 kişinin hastaneye başvurduğunu, 25'inin tedavi altına alındığını, yaralılardan hiçbirinin durumunun ciddi olmadığını açıkladı.

Ahmet Demircan, "Zararlar en kısa zamanda telafi edilecek. Büyüklüğü ve şiddetine göre depremi az hasarla atlattık diyebilirim" diye konuştu.

Bakan Eroğlu: Tsunami hadisesi olmadı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında Bodrum Belediyesi'ne ait bir limandaki bazı teknelerin hasar gördüğünü ancak bunun dışında önemli bir zayiat olmadığını söyledi.

Veysel Eroğlu, "Bodrum ile Kos Adası arasında Ege Denizi'nde vuku bulan depremde, tsunami hadisesi olmadı. Son aldığım bilgilere göre 10 santimlik bir deniz suyunun yükselmesi söz konusudur. Bu AFAD'tan aldığımız bilgidir, özellikle paylaşmak istiyorum."

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü daha önce depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıklamıştı.

Depremin büyüklüğünü ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) 6.7, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise 6.3 olarak duyurmuştu.

Muğla'da kriz merkezi oluşturuldu

Öte yandan, Muğla Valisi Esengül Civelek depremin ardından il genelinde bir kriz merkezi oluşturduklarını söyledi.

Esengül Civelek, Muğla Valiliği 75. Yıl Salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Seferberlik halinde depremin olası olumsuzluklarını gidermek üzere Kızılay, AFAD ve sağlık birimlerimizle kriz yönetimi gerçekleştiriliyor" dedi.

Civelek, "Bu kadar büyük bir depremi yaşamamıza rağmen can ve mal kaybı olmadığı için şükrediyoruz" diye konuştu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde elektrik kesintileri yaşandı. Bodrum Belediye Meydanı'ndaki Adliye Camisi'nin minaresi sarsıntı nedeniyle zarar gördü. Minarenin bazı bölümleri düştü. Polis ve zabıta ekipleri, vatandaşların minareden düşen parçalardan zarar görmemesi için bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı, cami çevresine girilmesini önledi.

Doğan Haber Ajansı (DHA), Muğla'nın Datça ilçesinin en eski yerleşim yerlerinden Reşadiye Mahallesi'nde iki katlı eski bir binanın çöktüğünü bildirdi.

Deprem; İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli'de de hissedildi.

İstanköy'de biri Türkiye vatandaşı 2 kişi hayatını kaybetti

Bu arada Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'nda deprem sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.İstanköy'de ölen Türkiye vatandaşının isminin Sinan Kurtoğlu olduğunu Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu açıkladı.Adada yaşamını yitiren diğer kişi ise İsveç vatandaşı.Doğan Haber Ajansı (DHA), Muğla'nın Datça ilçesinin en eski yerleşim yerlerinden Reşadiye Mahallesi'nde iki katlı eski bir binanın çöktüğünü bildirdi.Deprem; İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli'de de hissedildi.

İstanköy'de biri Türkiye vatandaşı 2 kişi hayatını kaybetti

Bu arada Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'nda deprem sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.İstanköy'de ölen Türkiye vatandaşının isminin Sinan Kurtoğlu olduğunu Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu açıkladı.Adada yaşamını yitiren diğer kişi ise İsveç vatandaşı.

Kaynak: BBC Türkçe