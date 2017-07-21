Bodrum Kaymakamından vatandaşlara 'Evlere girmeyin' uyarısı

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, 6,3 şiddetindeki depremin ardından vatandaşların bir süre daha evlerine girmemesi konusunda uyarı içeren açıklama yaptı

Bodrum Devlet Hastanesi'ne gelen Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, “Hastanede bazı dolaplar devrilmiş. Tavanların bazı kısımlarında hasar oluşmuş. Panik yapacak bir şey yok.Ancak artçı sarsıntılar devam ediyor. Kimse evine girmesin.Tüm ekiplerimiz seferber olmuş durumda. Çadırlar kuruluyor.Deprem sonrası denizde yükselme olması dolayısıyla teknelerde ufak tefek hasarlar var, fakat panik yapacak bir durum yok” açıklamasında bulundu.