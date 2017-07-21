Datça'da eski binalar çöktü çok sayıda yaralı var

Muğla açıklarında meydana gelen 6,3 şiddetindeki deprem en çok Datça ilçesinde hissedildi

Datça’nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Reşadiye Mahallesi’nde iki katlı bir binada büyük hasar meydana geldi. Ferit Papatya’ya (44) ait iki katlı eski tas bina, depreme dayanamadı. Deprem sırasında evde bulunan Hediye Papatya (38) ve 14 yaşındaki yeğeni Hümeyra Papatya kendilerini dışarı attı.

Depreme uykuda yakalandıklarını söyleyen Hediye Papatya, “Yeğenim Hümeyra ile evde uyuyorduk. Büyük bir gürültü oldu. Ev üzerimize yıkılıyordu. Düşen taşlardan bizi Allah korudu. Kendimizi dışarı attık. Ev oturulamaz hale geldi” diye konuştu.

DATÇA'DA DEPREMİN BİLANÇOSU BELLİ OLDU

Öte yandan deprem sırasında paniğe kapılan 18 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandıkları öğrenildi. Deprem sırasında korkuya kapılıp dışarı çıkmaya çalışırken düşüp yaralanan 17 kişi, Datça Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalelerin ardından taburcu edildi. İskele Mahallesi’ndeki iki katlı bir evde deprem sırasında korkup dışarı çıkmaya çalışan 85 yaşındaki Ruhi Tan ise merdivenlerden düşüp sol kolunu kırdı. Ruhi Tan, ilk müdahalenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.