Ana Sayfa | TÜRKİYE 21/07/2017 09:51

168 FETÖ şüphelisi için operasyon başlatıldı

fetö operasyonu

İstanbul'da FETÖ'ye yönelik hakkında gözaltı kararı alınan 168 şüpheli için operasyon başlatıldı

FETÖ Üsküdar ve Ümraniye yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 168 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün Üsküdar ve Ümraniye yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 168 kişi hakında gözaltı kararı çıkartıldı.Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan eş zamanlı operasyonda, aralarında örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullananların da bulunduğu şüphelilerden bazılarının gözaltına alındığı öğrenildi.Devam eden operasyon kapsamında adreslerdeki aramaların sürdürüldüğü ve gözaltı sayısının artacağı bildirildi.

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